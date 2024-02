Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schköna/Jessnitz/MZ. - Gerhardt Kunze kann sich genau an den Tag erinnern, als 1945 bei Bitterfeld die Hallesche und die Wittenberger Brücke gesprengt wurden. „Da war ich gerade Holz holen“, sagt er. „Ich war zehn Jahre alt.“ Die Mulde habe nach dem Krieg als Grenze zwischen den russischen und den amerikanischen Truppen gegolten. Erzählungen seines Onkels kreuzen sich mit einem in der MZ veröffentlichten Artikel. Es geht um Udo Pfeffer aus Wolfen, der in einem Ortsteil von Gräfenhainichen die Erkennungsmarke eines amerikanischen Soldaten findet.