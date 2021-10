Erheblicher Blechschaden bei Kollision auf Kreuzung am Hauptbahnhof Wittenberg

Wittenberg/MZ/PAD - An der Kreuzung Bahnhofsbrücke und Straße Am Hauptbahnhof in Wittenberg hat sich am Donnerstagvormittag gegen 10.15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Citroën C2 kollidierte dort mit einem VW Sportsvan. Der rote Citroën wurde bei dem Aufprall gegen die Seitentüren des VW stark beschädigt, es sind zudem Fahrzeugflüssigkeiten auf der Fahrbahn im Kreuzungsbereich ausgelaufen.

Die Polizei sicherte mit zwei Einsatzfahrzeugen die Unfallstelle, zusätzlich wurde ein Rettungswagen angefordert. Der Verkehr wurde durch die Kollision und die Unfallaufnahme nur geringfügig beeinflusst. Die Autofahrer konnten über die Gegenfahrbahn den Unfall umfahren.