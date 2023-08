Auf Coswiger Klosterhof feiern 500 Gäste bei „Rock around Barock“.

„Rock around Barock“ in Coswig

Coswig/MZ - Bereits zum 17. Mal fand am Freitagabend in Coswig „Rock around Barock“ statt. „Das war wohl die erfolgreichste Auflage bisher“, berichtet Bastian Loran, Leiter der Jungen Gemeinde Coswig/Zieko der MZ hochzufrieden. Gemeinsam mit den jugendlichen Mitgliedern der Jungen Gemeinde freute er sich über ein „ausverkauftes Haus“.