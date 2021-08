Erfolgreicher Testlauf in Wittenberg gegen Radis

Wittenberg - Die Verantwortlichen beim SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz nutzen das einzige Heimspiel vor dem Punktspielstart am 11. September in der Stadthalle zum Testlauf. Die Generalprobe verläuft sehr ordentlich. Am Eingang überwacht SV-Abteilungsleiter Uwe Kunert das Einhalten der inzwischen berühmten 3-G-Regel - Einlass erhalten nur geimpfte, getestete oder genesene Besucher - persönlich. Die Versorgung der Zuschauer vor der Sporteinrichtung - allerdings bei angenehmen Sommerwetter - funktioniert problemlos. Doch es gibt auch Mängel. Die deckt Hallensprecher Rene Peper, der die SV-Neuzugänge im Interview ausgezeichnet präsentiert, im Gespräch mit den Schiedsrichtern auf. Die Referees monieren die Lichtverhältnisse in der Stadthalle.

Debatte um „Dunkelheit“

Gut, dass eine Vertreterin der Stadtverwaltung, die für die Beleuchtung zuständig ist, an diesem Freitagabend das Einhalten des Hygienekonzepts kontrolliert. Aber die „Dunkelheit“ ist keinesfalls der Grund, dass es bei den Gastgebern zunächst sportlich gar nicht rund läuft. Das allerdings sieht der international erfahrene SV-Trainer Armands Uscins ganz anders. „Das ist Vorbereitung. Wir haben noch genügend Zeit“, sagt er und betont: „Wir waren auch schon in der ersten Halbzeit stark. Wir haben nur unsere Chancen noch nicht genutzt.“

Drei von vier Siebenmetern werden im ersten Durchgang nicht verwertet. Bisher war die Vollstreckung einer der SV-Stärken. Doch Pjotr Bielec, der sichere Schütze, spielt jetzt in Radis und darf bei der TuS-Sieben gar nicht am Punkt antreten. Trotzdem bleiben die Gäste ohne Fehlversuch. Und so wirft Sebastian Engel aus dem Spiel heraus die überraschende 12:11-Pausenführung. Diese faustdicke Überraschung ist aber auch ein Verdienst der Abwehr und von Torwart Norbert Keserü.

Am Kreis wird auch in einem Testspiel kräftig zugepackt. (Foto: Thomas Klitzsch)

Der Mann, der ebenfalls vom SV nach Radis gewechselt ist, zeigt viele Glanzparaden. „Wir haben in der ersten Halbzeit gegen ein Team der Mitteldeutschen Oberliga nur elf Gegentore zugelassen. Das ist stark“, sagt der Ex-Wittenberger und der neue Radiser Trainer Robert Szep-Kis.

Machtverhältnisse geklärt

Allerdings können die Gastgeber nach dem Wechsel die Machtverhältnisse gegen den Sachsen-Anhalt-Ligisten klären. Der 28:21-Sieg kann in die Kategorie standesgemäß eingestuft werden. Allerdings sieht es bis zur 45. Minute auf dem Parkett nicht nach einem deutlichen Sieger aus. „Bei uns war die Luft raus. Da hat sicherlich die Kondition eine Rolle gespielt. Ich habe auch in der zweiten Halbzeit verstärkt gewechselt. Dazu ist die Vorbereitung ja da“, so Szep-Kis. Sein Gegenüber spricht dagegen von einer Leistungssteigerung seiner Sieben. Die Stunde der Wahrheit schlägt für beide Teams in den Heimspielen zum Punktspielstart. Die Grün-Weißen spielen in der Oberliga gegen die starken Freiberger, und Radis empfängt in der Sachsen-Anhalt-Liga Oberliga-Absteiger Oebisfelde. (mz)