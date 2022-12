Er öffnet Türen auch an Heiligabend: Wie Jörg Thürmer zum Retter des Weihnachtsessens wurde

Wenn sich jemand mit Schlüsseln und Schlössern auskennt, dann ist es Jörg Thürmer. In seinem Geschäft gibt es jede Menge Fachzubehör.

Bad Schmiedeberg/MZ - Für manche ist Jörg Thürmer vermutlich der Retter des Weihnachtsabends. Zumindest für diejenigen, die sich Heiligabend aus ihrem Haus ausgesperrt haben. „Man ist meist in Hektik, erwartet bald den Besuch, dann zieht man die Tür ran und merkt: Der Schlüssel liegt noch in der Wohnung“, beschreibt der 55-Jährige, der sein Zuhause in Bad Schmiedeberg hat. Dann ist Thürmer zur Stelle.