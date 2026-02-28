Das Epitaph für Lucas Cranach den Jüngeren ist für viel Geld instand gesetzt worden. Wie das Ergebnis aussieht und welche Arbeiten jetzt in der Stadtkirche anstehen.

Wittenberg/MZ. - Die Restaurierungsarbeiten am Epitaph für Lucas Cranach den Jüngeren in der Stadtkirche Sankt Marien sind beendet. Grund genug für Stadtkirchen-Pfarrer Fabian Mederacke und Restaurator Steffen Marco, Interessenten die erfolgten Arbeiten zu präsentieren. Und so kamen am Dienstag etwa 30 Interessenten in das Gotteshaus.