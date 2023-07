Entscheidung im Bundestag Sterbehilfe im Kreis Wittenberg: Das sagen Experten zum assistierten Suizid

Zwei Gesetzesentwürfe zur Regelung der Sterbehilfe sind jüngst im Bundestag durchgefallen. Was sagen Experten an der Basis? Die MZ fragt nach bei der Johannesstift Diakonie, die in Wittenberg unter anderem das Krankenhaus Paul Gerhardt Stift und ein Hospiz betreibt.