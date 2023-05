PAUL-GERHARDT-STIFT IN WITTENBERG

Wittenberg/MZ - Das Bewegungsbecken in der Physiotherapie des Paul-Gerhardt-Stifts wird bis auf weiteres stillgelegt. Das teilte die Krankenhausleitung am Freitag auf Anfrage mit. Als Grund werden technische Mängel angeführt, „die ein Weiterbetreiben des Beckens so nicht weiter ermöglichen.“