Damit die Sommerferien nicht langweilig werden, hält das Waldhaus am Bergwitzsee jeden Donnerstag Angebote bereit. Was den Kindern geboten wird.

Bergwitz/MZ - Damit in den sechswöchigen Ferien keine Langeweile aufkommt, hat sich das „Waldhaus am Bergwitzsee“ für diesen Sommer einige Angebote für Kinder überlegt: Ein Besuch ausgebildeter Spürnasen der Diensthundführerschule in Pretzsch, ein Erste-Hilfe-Kurs in der Wildnis oder ein kleiner Exkurs ins Reich der Biber – unter dem Motto „Entdecken, Staunen, Erleben“ bietet die Vereinsvorsitzende Heidrun Weise jeden Donnerstag ereignisreiche Stunden „mit einem pädagogischen Aspekt“.