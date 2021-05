Engagement der Verbände wird in Wittenberg gefordert

Wörlitz - Er ist wieder da: Olaf Kurzhals! Zuletzt sorgte der Leichtathlet für Aufsehen, als er das Entstehen der Kandidatenliste fürs Präsidium des Kreissportbunds heftig kritisierte. Der Wittenberger hat zwar damit die Wahl nicht verhindert, dafür hat aber die Pandemie gesorgt.

Die Abstimmung ist jetzt im Oktober geplant. Der Läufer ist am Mittwochabend Gast der Wörlitzer Talkrunde „Die Donnerstag-Couch“ und soll über das Thema „Was tun die Kreissportbünde?“ reden. Doch Kurzhals gibt zunächst Entwarnung.

Seitenhiebe statt Kritik

„Das wird keine Kritikrede“, sagt er, um dann aber doch kräftige Seitenhiebe zu verteilen. „Wir haben ein Führungsproblem“, sagt der Sportexperte. Er nennt als Beispiel den Deutschen Fußballbund und den Deutschen Olympischen Sportbund und bricht seine Schelte herunter bis zu den Kreisen.

Lediglich den Landessportbund nimmt er von seinem Rundumschlag aus. Der Sportler und der Ehrenamtler werde gar nicht mehr wahrgenommen. Die Gremien „beschäftigen sich mit sich selbst“. Die Basis bleibe außen vor. Kurzhals fordert die Verbände auf, mehr Engagement zu zeigen, damit die Sportstätten nicht länger geschlossen bleiben - „mit fatalen Folgen“. Der Aktive spricht sich für eine „Öffnung mit Augenmaß“ aus.

„Sport ist die beste Medizin und kein Infektionstreiber“, sagt er und zitiert Olympiasiegerin Kati Witt: „Sport ist wie Zähneputzen“. Darüber hinaus müsse die „Achtung des Ehrenamtes“ verbessert werden. „Es wird viel geredet, aber zu wenig gemacht“, so Kurzhals.

Oder die Vereine werden ausgebremst. So habe die TSG Wittenberg einen Lauftreff „mit großem Aufwand“ als Modellprojekt eingereicht - ohne Erfolg. „Ich könnte mir auch vorstellen, dass in Wörlitz der Alltag als Modellprojekt wieder Einzug hält. Und nicht nur im Sport“, so Kurzhals. Er habe „die Nase voll“, wenn immer erklärt werde, warum „die Dinge nicht gehen“. Der Mann ist ausgesprochen gut vorbereitet für den eigentlich lockeren Plausch auf der „Couch“.

Rede fürs Präsidentenamt?

War das vielleicht der erste öffentliche Auftritt eines neuen Kandidaten für das Präsidentenamt beim Kreissportbund? „Nein, die Frage wurde mir schon mal vor zwei Jahren gestellt“, sagt er am Donnerstag der MZ. Er mache aber keinen Hehl daraus, dass er mit dem Kreissportbund nicht zufrieden sei. Kurzhals steht aber nach eigenen Angaben „unter gewissen Voraussetzungen“ zur Mitarbeit im neuen Präsidium zur Verfügung. (mz)