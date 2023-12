Fröbel-Grundschule in Coswig lädt erneut zum großen Weihnachtsmarkt auf dem Schulhof ein.

Eltern und Lehrer sorgen für Adventsstimmung in Coswig

Was beim traditionellen Weihnachtsmarkt auf dem Schulhof der Coswiger Fröbelgrundschule geboten wird, kann sich durchaus mit manch kommerziellen Adventsmärkten messen.

Coswig/MZ. - Der immer am Freitag vor dem ersten Advent stattfindende Weihnachtsmarkt der Coswiger Fröbel-Grundschule gilt für Eltern, Großeltern und viele Coswiger Anwohner längst als Pflichttermin. So verwundert es kaum, dass am Freitagabend wiederum mehrere hundert Gäste den Schulhof bevölkerten und die Weihnachtsbuden umlagerten.