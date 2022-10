Eltern im Kreis Wittenberg in Sorge

Bad Schmiedeberg/MZ - Christiane Appelt ist des öfteren in Sorge - wegen ihrer Tochter, die an einem Wittenberger Gymnasium lernt und an Schultagen einen weiten Weg auf sich nehmen muss, um dorthin zu gelangen. Die Familie lebt in Reinharz bei Bad Schmiedeberg. Schön ist es dort - und auch ganz schön abgelegen.