Eltern des getöteten Marcus Hempel streiten für Hinterbliebenengeld

Die Mutter und der Vater des getöteten Marcus Hempel streben im Zivilprozess Hinterbliebenengeld für den in Wittenberg Getöteten an.

Dessau/Wittenberg - Die Eltern von Marcus Hempel, der am 29. September 2017 gestorben ist, nachdem ihn am Wittenberger Arsenal unter andrem ein mit erheblicher Wucht ausgeführter Faustschlag im Gesicht traf, streben in einem Zivilprozess am Landgericht Dessau-Roßlau die Zahlung von Hinterbliebenengeld an.