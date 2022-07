„Elena an Friends“ geben Hofkonzert in Wittenberg

„Elena and Friends“ titelt ein Hofkonzert des Kunstvereins Wittenberg auf der Schlosswiese. Was Elena Bianchi ankündigt.

Wittenberg/MZ - „Freunde sind Gärten, in denen man sich ausruhen kann.“ Das Zitat wird Antoine du Saint-Exupéry zugeschrieben und wenn es zutrifft, dann hätte Elena Bianchi einige Gelegenheiten sich auszuruhen. Doch genau darum wird es nicht gehen, wenn die Wittenbergerin unter dem Motto „Elena and Friends“ am 16. Juli ein Hofkonzert des örtlichen Kunstvereins, in dem sie sich auch selbst engagiert, geben wird.