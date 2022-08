Eis wird auch in Wittenberg und Umgebung teurer

Wittenberg/MZ - „Kostenexplosion - so teuer ist die Kugel Eis von der Eisdiele“ titelte vor einiger Zeit ein Nachrichtenmagazin. Tatsächlich sind allgemeine Preissteigerungen auch in Eisdielen und Eiscafés angekommen. Die MZ hat sich in der Region umgehört - und zum Beispiel mit Viola Voigt gesprochen. Schon der Start war nicht einfach, denn als Voigt im April 2020 ihr Riesigker Eiscafé in dem gleichnamigen Ort bei Wörlitz eröffnete, musste sie gleich wieder schließen. Die Coronapandemie war über die Welt gekommen. Unter anderem mit staatlich verordneten Lockdowns wurde versucht, die Infektionen einzudämmen. Jetzt hat sich die Lage insoweit beruhigt und Voigt freut sich, endlich wieder ohne Reglement Gäste mit selbst gebackenen Kuchen und Softeis aus eigener Herstellung bewirten zu können. Doch schlagen auch bei ihr gestiegene Rohstoffpreise zu und die große Portion Softeis, die voriges Jahr noch für zwei Euro verkauft wurde, kostet heute 50 Cent mehr.