Einwohner üben Kritik am Entwicklungskonzept für die Stadt Coswig. „Eine Analyse ohne Ergebnis.“

Coswig/MZ - Das Interesse an Details zur weiteren Entwicklung der Stadt Coswig ist unter einigen Einwohnern und Einwohnerinnen groß. Etwa 60 Gäste besuchten die öffentliche Veranstaltung zum Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) am Mittwoch in der Aula der Fröbelgrundschule.