Einladung zu Workshop und Netzwerktreffen

Wittenberg/MZ - Interessierte Vereine sind am Montag, dem 7. November, zum zweiten Stammtisch unter dem Motto „Engagierte Stadt“ in den Nachbarschaftstreff Wittenberg-West eingeladen. Dieses Treffen soll dazu dienen, bereits aktive Vereine in ihrem Engagement zu unterstützen und gemeinsam neue Ideen zu verwirklichen. Wittenberg ist in diesem Jahr in das bundesweit agierende Netzwerk „Engagierte Stadt“ aufgenommen worden.

Vor dem Stammtisch gibt es für Vereine, Selbsthilfegruppen und gemeinnützige Organisationen zudem von 14 bis 17 Uhr die Gelegenheit, an einem Workshop zum Thema „Online-Fundraising: Spenden sammeln, Kampagnen starten und Sponsoren finden“ teilzunehmen. „Die Teilnehmenden werden dabei von der Referentin Marie-Luise Guhl in die Grundlagen des Online-Fundraisings eingeführt und erfahren von ihr, was zu einer erfolgreichen Spenden- oder Crowdfunding-Kampagne gehört“, kündigt die Stadtverwaltung an. Außerdem zeige sie ihnen, mit welchen Maßnahmen Unternehmen, Stiftungen und staatliche Förderprogramme für die Finanzierung des eigenen Vereins gewonnen werden können. In dem dreistündigen Workshop gibt Marie-Luise Guhl den Teilnehmenden konkrete Beispiele und digitale Werkzeuge („Tools“) an die Hand, mit denen das neue Wissen direkt in die Praxis umgesetzt werden kann. Dieser Workshop wird im Rahmen des Projektes „Engagement Digital in Sachsen-Anhalt – Netzwerke stärken“ angeboten und wird von der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen Sachsen-Anhalt (LAGFA) e.V unterstützt.

Die Teilnahme ist jeweils kostenfrei; um eine Voranmeldung unter [email protected] oder unter [email protected] wird sowohl für den Stammtisch als auch für den Workshop aus Kapazitätsgründen dringend gebeten.