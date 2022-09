Costa und Diva sind zurück am Wittenberger Schwanenteich

Die Schwäne Costa und Diva sind wieder zurück am Wittenberger Schwanenteich. Costa war lange Zeit verschwunden. Jetzt haben die beiden sogar Gesellschaft bekommen.

Wittenberg/MZ - Am Schwanenteich in Wittenberg ist am Montag nach mehreren aufregenden Tagen wieder Normalität eingekehrt: Die Schwäne Costa und Diva sind zurück - und haben Gesellschaft bekommen.