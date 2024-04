Zehn Kirchtürme, acht Gemeinden, elf Predigtstätten: Pfarrerin Bärbel Spieker in Oranienbaum hat gut zu tun. Wie sie damit umgeht, wofür Spenden benötigt werden und ein Name gesucht wird.

Oranienbaum-Wörlitz/MZ. - In Vockerode haben sie ein Problem. An der Kirche im Ort hat der Zahn der Zeit genagt, nach Informationen des Gemeindekirchenrates ist einer der Gratsparren in einem derart „desolaten Zustand, dass er zu zerbrechen droht“. Dieser Bruch würde den Einsturz des Daches bedeuten. Da die kleine Kirchengemeinde nicht in der Lage sei, die erwartete finanzielle Belastung allein zu tragen, seien bereits Förderanträge gestellt worden. Davon abgesehen wird auch um Spenden gebeten.

Überschaubares Team

Zuständige Pfarrerin für die Kirchgemeinde in Vockerode ist Bärbel Spieker von der Evangelischen Landeskirche Anhalts. Nachdem ihr Kollege Thomas Pfennigsdorf im November 2023 in den Ruhestand gegangen ist, ist Spieker als Pfarrperson allein für den Gemeindeverbund, zu dem auch Wörlitz, Rehsen, Riesigk und Horstdorf sowie Mildensee, Kleutsch, Sollnitz und Goltewitz und natürlich Oranienbaum gehören. Zum überschaubaren Team der hauptamtlichen Mitarbeitenden gehören die Kirchenmusikerin Susanne Simon und Verwaltungsmitarbeiterin Andrea Funk.

Dass sie, Spieker, nun also zehn Kirchtürme hat, sagte bei seinem Abschied Pfennigsdorf zur MZ. Zehn Kirchtürme, acht Gemeinden und elf Predigtstätten, ergänzt bei einem kürzlichen Treffen Spieker selbst. Mit eingeschlossen bei den Predigtstätten ist das Seniorenheim „Pflege & Wohnen Katharina“ in Oranienbaum. Immer mittwochs ist Spieker dort. Zur Zeit der Coronapandemie, als sie geimpft war und sonst nicht viel stattfinden durfte, sei sie noch häufiger zu den Bewohnern gegangen.

Spieker: „Man wird eine Ecke entspannter“

Was die von ihr betreuten Kirchgemeinden betrifft, so belaufe sich die Anzahl der Mitglieder auf gut 1.055. Mit 350 ist Oranienbaum die größte, zu den kleinsten gehören Rehsen und Riesigk. Die allgemeine Altersstruktur passe zu der von Sachsen-Anhalt. Spieker selbst ist Jahrgang 1964, sie stammt aus Ostfriesland, studiert hat sie in Wuppertal, Marburg und Göttingen. Nach dem Vikariat folgte der Entsendungsdienst mit verschiedenen Stellen, doch wollte sie etwas dauerhaftes – und hat zunächst beruflich auch noch ganz andere Wege beschritten. Etwa war sie zweieinhalb Jahre in einem SOS-Kinderdorf tätig und später in der Hotelbranche, bevor sie in den Pfarrdienst zurückkehrte und 2011 nach Anhalt kam.

Vielleicht ist auch diese Erwerbsbiografie ein Grund, warum Bärbel Spieker mit den Herausforderungen, die ein Gemeindeverbund ja mit sich bringt, zumindest äußerlich gelassen umgeht. Sie selbst erklärt: „Man wird schon eine Ecke entspannter.“

Nach über 100 Tagen als Solistin, zumindest was den Pfarrdienst betrifft, wirkt sie beim Ortstermin in Oranienbaum ebenso ausgeglichen wie agil. Über die zehn Kirchtürme sagt sie unter Hinweis auf die Anzahl der Gemeindeglieder, „da weiß man, das ist machbar“. Nicht machbar sei ein Gottesdienst jeden Sonntag in jeder der Kirchen. Man habe aber ein System entwickelt, so dass auch in den kleinen Orten etwas ist. Für den Fall, dass sie oder die Kirchenmusikerin einmal nicht können, müssen sie für Vertretungen sorgen. Zwar räumt Spieker ein, dass das Arbeitspensum gestiegen ist, aber auch dies sei machbar. „Immens“ sei der Verwaltungsaufwand. Unter Hinweis auf den Verbund und geringere Mitgliederzahlen wäre es wünschenswert, dass auch Strukturen und Verwaltungsvorgänge angepasst würden. Damit, so Spieker, mehr Zeit fürs Gemeindeleben ist.

Verfahren läuft

Was aus Spiekers Sicht noch wichtig ist? Vernetzt zu sein, mit den Leuten, „die um den Kirchturm wohnen“. Das sei ein Muss, wenn auch kleine Gemeinden bestehen wollen. Apropos klein: Aus den Kirchgemeinden Rehsen und Riesigk soll eine werden, das Verfahren laufe. Vielleicht auch um Identität zu stiften, wird ein Name für diese gemeinsame Gemeinde gesucht. Es gebe bereits einige Vorschläge, unter anderem „Martha Maria“: zwei Frauen der Bibel, dienend im Hintergrund die eine, wie Spieker Martha beschreibt, und zuhörend Maria. Weitere Vorschläge können eingereicht werden.

Unter anderem ums Zuhören geht es auch im Pfarrberuf, den ergriffen zu haben Bärbel Spieker, wie sie auf Nachfrage betont, nie bereut hat. Im Gegenteil: Es sei einer der vielfältigsten überhaupt. Menschen kann man begleiten, von der Wiege bis zur Bahre, und darüber hinaus auch eigene Schwerpunkte setzen. Das gebe es nicht in vielen Berufen.

Besichtigung nach Absprache möglich

Für die Sanierung eines maroden Sparrens in der Kirche von Vockerode wurden Förderanträge gestellt, die Gemeinde bittet aber auch um Spenden. Wie auf eine MZ-Anfrage Gerd Norgel erklärt, wurden die zu erwartenden Kosten mit circa 25.000 Euro veranschlagt. Wer der Gemeinde helfen möchte, kann eine Zuwendung auf das Spendenkonto Ev. Kirchengemeinde Vockerode IBAN: DE86 8055 0101 3300 0029 06 überweisen. Auf dem Überweisungsträger soll die vollständige Adresse angegeben werden, dann könne die Gemeinde eine Zuwendungsbestätigung zukommen lassen.

Die neogotische Kirche ließ vor über 200 Jahren Fürst Franz von Anhalt-Dessau durch Christoph Hesekiel errichten. Heute dient die Kirche der kleinen Gemeinde nach wie vor als Gotteshaus und wird für regelmäßig stattfindende Gottesdienste genutzt. Auch Taufen, Hochzeiten und Trauerfeiern finden statt. Wie der Gemeindekirchenrat informiert, kann das Gotteshaus für Trauerfeiern auch durch Menschen ohne Konfession genutzt werden. Davon abgesehen sollen auch in Zukunft wieder Konzerte stattfinden. Besichtigungen sind nach vorheriger Absprache für Gruppen und Einzelpersonen möglich.