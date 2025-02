Ein 41-Jähriger und eine 28-Jährige sollen in ein verwahrlostes Haus eingestiegen sein. Eine pinke Tasche soll erst im Auto, dann am Tatort aufgetaucht sein – doch die Polizei widerspricht sich.

Warum eine Polizeibeamtin in diesem Fall ins Straucheln gerät und ein entscheidendes Detail ändert.

Wittenberg/Jessen/MZ - Der 41-jährige Angeklagte betritt den Gerichtssaal in Handschellen. Er wird aus der Justizvollzugsanstalt Tegel vorgeführt, wo er noch bis Dezember 2025 eine Haftstrafe absitzen muss. Doch an diesem Tag geht es um eine neue Tat, die ihm gemeinsam mit einer 28-jährigen Mitangeklagten aus Jessen zur Last gelegt wird: Wohnungseinbruchdiebstahl.