Bargeld und Uhr gestohlen Einbruch in Einfamilienhäuser in Horstdorf und Oranienbaum - Das sagt die Polizei dazu

In dieser Woche sind Unbekannte in zwei Häuser eingebrochen. Einmal in Horstdorf und in ein weiteres Haus in Oranienbaum. Das sagt die Polizei dazu.