Zeugenaufruf der Polizei Einbruch in Einfamilienhaus in Selbitz: Wer hat die Diebe gesehen?

In Selbitz sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Polizei fragt nun nach Zeugen. Der Verdacht besteht, dass es die gleichen Täter waren, die wenige Stunden später in Oranienbaum gefasst wurden.