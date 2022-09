Manfred-Wenzel-Kunstpreis wird verliehen - Ein Wittenberger prägt Generationen

Nach Ende der Ausstellung „Brüder Wenzel“ steht das nächste Ereignis in Erinnerung an Manfred Wenzel vor der Tür: die Verleihung eines Kunstpreises.

Wittenberg/MZ - Nach der Ausstellung „Brüder Wenzel - Malerei aus acht Jahrzehnten“ im Wittenberger Rathaus, die erfolgreich lief mit weit über 1.500 Besuchern und am vergangenen Wochenende schloss, folgt nun schon bald ein nächstes Kunstereignis, das in Zusammenhang steht mit dem 2020 verstorbenen Maler und Kunsterzieher, der in der Stadt so viele Spuren hinterließ.