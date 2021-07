Ein wilder Juni im Jahr 1921

Wittenberg - Ein Gemäldediebstahl im Herzoglichen Schloss in Wörlitz war im Juni 1921 der wohl größte Coup, über den die Zeitungen berichteten. Das Wittenberger Tageblatt vermeldete am 18. Juni den Verlust von vier Ölgemälden mit einem damaligen Schätzwert von etwa einer Million Mark.

Es werde angenommen, dass der Dieb „am Tag vorher das Schloß, welches bei Abwesenheit der Herrschaften gezeigt wird, besichtigt und dabei unbemerkt an einem Fenster des Parterresaales die Riegel geöffnet hat. Durch dieses Fenster ist er dann eingestiegen, hat die vier Gemälde aus dem Rahmen herausgeschnitten.“ Der Diebstahl wurde am nächsten Tag entdeckt und die Polizei alarmiert.

Nichts für Laien

Über die kurz zuvor eröffnete Kunstausstellung des „Künstlerbundes Kursachsen“ in Wittenberg berichtete das Tageblatt am 14. Juni. Es handele sich um „eine Anzahl Künstlerinnen und Künstler, die in Wittenberg und Umgegend geboren bezw. beheimatet sind“. Zu sehen gab es Skizzen, Entwürfe, Gemälde in verschiedenen Techniken, Plastiken und anderes. „Vertreten ist u. a. Hans Proquittè mit fesselnden Interieurs aus Wittenberg“, heißt es in der Beschreibung. „M. Köcke und Hugo Köcke haben eine Reihe fesselnder Landschaften ausgestellt, während Thea Schleußner und Dora Scholz Radierungen u. a. bringen.“ Eine besondere Abteilung seien die „expressionistischen Gemälde von Elsa Hertzer und Lehmann-Wittenberg, die es dem Laien nicht leicht machen, der Auffassung und den Gedankengängen ihrer Schöpfer zu folgen.“

Über noch mehr Filme konnten sich die Wittenberger Anfang des Monats freuen. „In den früher Geißler“schen Festsälen (Große Friedrichstraße) wurden Freitagabend die Kammerlichtspiele eröffnet, die sich nunmehr als drittes den beiden anderen Lichtspielhäusern, dem Palast-Theater und dem Lichtspielhause in der Mittelstraße, anschließen“, schrieb die Wittenberger Allgemeine Zeitung am 5. Juni von der Eröffnung. Der große Saal und die Vorräume seien durch zweckmäßigen Ausbau entsprechend ausgestattet „und bieten in übersichtlicher Anordnung Raum für 450 bis 500 Personen“.

Das Ende einer Institution in Wittenberg war Thema eines Artikels in der Allgemeinen am 21. Juni: „Die Wittenberger Pferdebahn, ein seit mehr als 20 Jahren bestehendes Unternehmen, ist nunmehr eingegangen - auch ein Opfer des Krieges.“ Die Entfernung der Schienen sei so weit gediehen, „daß in wenigen Tagen von unserer Pferdebahn nichts mehr zu sehen sein wird“. Es „verschwindet wieder ein Stück Lokalgeschichte, das zwar oft Anlaß zu leisem Spott geboten hat und als ein Zeichen der Kleinstadt angesprochen werden muß, aber trotzdem von vielen nur ungern vermißt werden wird“.

„Nach den letzten überaus schwülen Tagen ging gestern gegen Abend ein kurzes heftiges Gewitter nieder, welches Abkühlung und den Fluren den so notwendigen Niederschlag in reichem Maße brachte“, so das Tageblatt am 7. Juni. „Die Temperatur ist von ca. 25 Grad C auf 12 Grad gesunken.“ Hagelschlag sorgte unter anderem im Wörlitzer Winkel für Schäden, es seien „die Getreidefelder teilweise dem Erdboden gleich gemacht“. In Pratau war ein Blitz in die Wohnung des Barbiers Germer eingeschlagen, fuhr durch den Schornstein und in die Küche. Er zündete jedoch nicht.

Windhose in Hundeluft

Die lange Trockenheit im Frühjahr 1921 war auch an der Elbe nicht vorüber gegangen. „Der hiesige Pegel zeigt heute einen Stand von weniger als einen Meter“, beschrieb die Allgemeine am 2. Juni die Situation, die dem Niedrigwasser von 1904 und 1911 sehr nahe komme. In Hundeluft sorgte eine Windhose für Aufregung, worüber das Tageblatt am 28. Juni schrieb: „Zunächst raffte sie das umherliegende Heu, über 5 Zentner, zusammen und wirbelte es mehr als 50 Meter hoch.“ Dann erfasste sie das Heufuder, auf dem sich der Sohn des Landwirts Leps befand. „Ein furchtbarer Stoß warf das ganze Gefährt um, der junge Mann flog in großem Bogen herunter und auch die Pferde wurden zu Boden geworfen.“ Mann und Pferde blieben unverletzt.

Der Kurbetrieb in Bad Schmiedeberg nahm nach dem Krieg wieder Fahrt auf. „Der Besuch unseres Bades ist jetzt ziemlich lebhaft“, vermeldete die Allgemeine am 1. Juni. „Die Zahl der Kurgäste stand am Sonnabend auf 600, das bedeutet gegen das Vorjahr einen Vorsprung von rund 150 Personen.“ Nicht alle jedoch hatten redliche Absichten. Am 12. Juni berichtete die Allgemeine von einer hier zur Kur weilenden Dame mit Begleiterin, die ins Gerichtsgefängnis gebracht wurden. „Beide hatten sich hier seit einiger Zeit aufgehalten und ziemlich große Aufwendungen gemacht, für die sie nur zu einem kleinen Teile Zahlung leisteten.“ Dann seien sie plötzlich verschwunden, die Polizei erwischte sie in Söllichau. Neben den Hotels seien auch die Friseure, die Plätterin und andere geschädigt, die Summe wird auf 2.500 Mark berechnet.

Radfahrerfest in Rotta

Aus Kemberg hieß es am 8. Juni durch das Tageblatt: „Der hiesige Ziegen-, Kaninchen- und Geflügelzüchter-Verein hat seit vorigen Jahr angefangen, die Ziegen der Vereinsmitglieder gemeinsam auf die Weide zu treiben, wozu die Stadt einige städtische Weideplätze überwiesen hat. Der Erfolg ist ein befriedigender.“

Nach Rotta hatte der dortige Radfahrerverein von 1905 zu einem größeren Radfahrerfest eingeladen, „zum ersten Male wieder nach dem großen Weltkriege“, so das Tageblatt in seinem Bericht am 2. Juni. 21 Teilnehmer standen zum Zuverlässigkeitsfahren über 70 Kilometer bereit. Am Nachmittag nahmen 254 Radfahrer aus 15 Vereinen der Umgebung am Festzug mit Korsofahrt teil. Am Abend, beim Ball im Saal, wurden noch Preise im Langsamfahren und Ringstechenfahren vergeben.

„Die Schützengilde Gräfenhainichen kann in diesem Jahre auf ein 175-jähriges Bestehen zurückblicken. Die Jubiläumsfeier wird mit dem Königsschießen verbunden, das am 3. Juli und den folgenden Tagen stattfindet“, kündigte die Allgemeine das Fest am 4. Juni an. Am 30. Juni hieß es dazu noch, dass zahlreiche Vereine ihr Erscheinen zugesagt hätten.

In Sachen Sport gab es auch in Wittenberg Neues. Die Allgemeine schrieb am 16. Juni in der Rubrik Fußball: „In der am 13. Juni im Schweizergarten stattgefundenen Versammlung haben sich der Wittenberger Sport-Club Osmania und der Wittenberger Ballspielklub vereinigt. Der neue Verein trägt den Namen Verein für Bewegungsspiele Wittenberg.“ Am 26. Juni traf der neue Verein in einem „Propaganda-Fußballwettspiel“ auf die erste Mannschaft von Halle-Ammendorf 1910 und verlor mit 2:7. (mz)