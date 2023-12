Eine Informationsveranstaltung mit dem Wolfskompetenzzentrum hat es in Zschornewitz gegeben. Was es zu erfahren gibt und wie mit dem Wolf verfahren werden soll.

Zschornewitz/MZ. - Es war eine gute und konstruktive Atmosphäre im Sitzungsraum der freiwilligen Feuerwehr in Zschornewitz an diesem Dienstagabend. Dafür bedankte sich am Ende der etwa zweistündigen Veranstaltung Franz Prinz zu Salm-Salm bei Michael Unger vom Wolfskompetenzzentrum (WKZ). Der Forstwirt und Waldbesitzer ist einer von ungefähr 50 Gästen gewesen, die der Einladung von Stadt Gräfenhainichen und Wolfskompetenzzentrum zu dieser Informationsveranstaltung gefolgt waren. Der Grund ist ein Wolf, der mitten in der Ortslage mehrfach gesichtet wurde.