Von Geburtstagskuchen bis zum Gift in der Heilkunde: Die Stiftung Luthergedenkstätten Wittenberg lädt anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens ein. Es gibt viel zu entdecken in Luthers Hof am Wochenende.

Wittenberg/MZ - Es ist ein Viel-los-Wochenende. Zahlreiche Veranstalter haben Angebote und Programme vorbereitet, sei es in Zahna mit dem Stadtfest rund ums Bauernmuseum, in Bad Schmiedeberg mit der Rallye oder in Radis mit dem Doppeljubiläum des Feuerwehrnachwuchses. Gleichwohl soll diese Empfehlung monothematisch sein. Dass sie dennoch vielfältig wird, liegt an dem Angebot, das da heißt: Ein Fest für Alle. Zu diesem lädt am Sonnabend die Stiftung Luthergedenkstätten anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens ein.