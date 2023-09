Wittenbergs Bürgermeister informiert über Neuauflage von besonderer Veranstaltung. Wer am 4. Oktober auf den Marktplatz kommt und was geboten wird.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - „Frieden und Sicherheit“, sagt Wittenbergs Bürgermeister André Seidig (parteilos), „sind keine kostenlosen Geschenke.“ Vielmehr müsse man sich als Gesellschaft immer dafür einsetzen. Und dieses Einsetzen sei genau das, was auch Polizei, Feuerwehr und Soldaten tun. Um das ins Bewusstsein zu bringen, dass, wie Seidig es formuliert, es diese „Bürger in Uniform“ sind, „die sich den Werten und Normen des Grundgesetzes in besonderer Weise verpflichtet haben“, gibt es in Wittenberg den Tag der Sicherheit. Nach coronabedingter Zwangspause findet er am 4. Oktober zum neunten Mal statt.