Grün-Weiß und der HBC bereiten gemeinsam ein Event vor: Den Handballfans werden in kurzer Folge in der Wittenberger Stadthalle zwei Topspiele mit Derby und Regionalliga präsentiert.

Ein Super-Samstag ist geplant - Handballfans freuen sich auf Derby und Regionalliga

Die Apollos - hier im Spiel gegen Zerbst - werden in der Stadthalle erwartet.

Wittenberg/MZ/hü. - Es ist die Überraschung der Woche: Der SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz und der HBC Wittenberg – die lokale Rivalität der beiden Clubs ist bestens bekannt – bereiten gemeinsam ein Event vor: einen Super-Samstag für Handballfans. Eine solche verrückte Konstellation hat es so noch nie gegeben.