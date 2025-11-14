weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Topspiele in Wittenberg: Ein Super-Samstag ist geplant - Handballfans freuen sich auf Derby und Regionalliga

Topspiele in Wittenberg Ein Super-Samstag ist geplant - Handballfans freuen sich auf Derby und Regionalliga

Grün-Weiß und der HBC bereiten gemeinsam ein Event vor: Den Handballfans werden in kurzer Folge in der Wittenberger Stadthalle zwei Topspiele mit Derby und Regionalliga präsentiert.

14.11.2025, 17:00
Die Apollos - hier im Spiel gegen Zerbst - werden in der Stadthalle erwartet.
Die Apollos - hier im Spiel gegen Zerbst - werden in der Stadthalle erwartet. (Foto: Sven Wieder)

Wittenberg/MZ/hü. - Es ist die Überraschung der Woche: Der SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz und der HBC Wittenberg – die lokale Rivalität der beiden Clubs ist bestens bekannt – bereiten gemeinsam ein Event vor: einen Super-Samstag für Handballfans. Eine solche verrückte Konstellation hat es so noch nie gegeben.