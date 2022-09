Ein Puzzleteil vom Markt

Wittenberg/MZ - Auf den Knien über den Marktplatz rutschen? Nein, das war für die 82-jährige Bewohnerin des Awo-Quartiers in Wittenberg nun wirklich nichts mehr. Aber die Aktion „Engagement verbindet“, in der ein großes mobiles Einheitskunstwerk entsteht, die interessierte sie sehr wohl. Ihre Botschaft: „Ich möchte, dass der Krieg endet! Ich habe mit 3 Jahren die Schrecken des 2. WK in Berlin erlebt und wünsche mir Frieden“. Diese Sätze gab sie Ruben Herm in Auftrag. Der Referent für Engagementförderung, der im Auftrag der Arbeiterwohlfahrt mit dem Projekt „Einheitskunstwerk“ unterwegs ist, erfüllte die Bitte der Seniorin gern und schrieb sie auf das Kunstwerk-Vlies.

