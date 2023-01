gräfenhainichen/MZ - Der VfB Gräfenhainichen - der Vizemeister des Vorjahres - überwintert in der Fußball-Landesklasse an der Spitze. An dem Erfolg hat der neue Trainer einen großen Anteil. Richard Selka hat zuvor Erfahrungen in der Regionalliga im Nachwuchs sammeln können. Für den 29-Jährigen ist Gräfenhainichen die erste Station im Männerfußball. Das Gespräch mit dem B-Lizenz-Inhaber führte MZ-Redakteur Michael Hübner.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.