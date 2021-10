Ein Jahr der Hoffnung - Wittenberger Künstlerpaar gestaltet Benefiz-Kalender

Im Januar geht der Dank an Pflegekräfte. Mit dem Verkauf des Kalenders will die Bürgerstiftung Vereine unterstützen.

Wittenberg/MZ - Die Bürgerstiftung Lutherstadt Wittenberg hat wie avisiert einen Jahreskalender für 2022 aufgelegt. Er ist ein direktes Produkt der langen Pandemiezeit, soll aber ausdrücklich ein Zeichen der Hoffnung sein - und des Dankes sowieso. Und so heißt er auch: „Danke“.

„Groß hilft klein“ auch dabei

Gewürdigt werden auf den zwölf Blättern im A-3-Format Menschen, die während der Corona-Pandemie besonders beansprucht waren: Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen und der Altenpflege, Eltern, Lehrer. Die Stiftung hatte im Frühjahr dazu aufgerufen, ihr entsprechende Vorschläge zu unterbreiten; aus eigenem Antrieb hinzugefügt hat Stiftungsvorsitzender Jens Krause die Aktion „Groß hilft klein“ von SKW und Stadtwerken, die nun ebenfalls ein eigenes Blatt bekommen hat. 15 Wittenbergerinnen und Wittenberger seien dem Aufruf gefolgt, 1.200 Euro zusammengekommen - beides nicht die Welt, aber immerhin. Die Stiftung musste jedenfalls in Vorleistung gehen, damit das Kalenderwerk entstehen konnte, etwa 4.000 Euro seien damit noch offen.

Abwechslungsreich nicht nur im Inhalt sondern auch hinsichtlich der verschiedenen Stile - Zeichnungen, Gemälde, kalligraphische Arbeiten - ist der Kalender in einer Auflage von 500 Stück angefertigt worden und kostet 18 Euro. Zu haben ist er im „Kunstkonsum“ des Wittenberger Künstlerpaares Topanka-Freihube, das den Kalender im Auftrag der Stiftung gestaltet hat; von einer geradezu „fabelhaften“ Zusammenarbeit schwärmt Krause. Nur drucken lassen musste man den Kalender woanders, der Kosten wegen. Denn einspielen soll der Danke-Kalender ja soviel wie möglich: Von dem Erlös will die Wittenberger Bürgerstiftung heimische Vereine unterstützen.

Diese würden schon bald Projekte einreichen können, so Krause, die genauen Bewerbungsmodalitäten seien noch in einer Vorstandssitzung zu klären, man wolle sie aber „sehr schlank“ halten, denn gebeutelt seien die Vereine durch Corona ja bereits genug. Es sei „wichtig, dass das Vereinsleben erhalten bleibt“, unterstreicht er. Firmen, die womöglich eine größere Menge dieser Kalender etwa an Mitarbeiter oder Kunden verschenken möchten, müssten übrigens nicht selbst in den „Kunstkonsum“ in der Collegienstraße gehen: Bei größeren Bestellungen genüge eine Mail an die Bürgerstiftung und der Kalender komme dann ins Haus. Diverse Exemplare - Verkaufsstart war zur Lichternacht am 1. Oktober - sind Krause zufolge bereits vergeben. Auch die erste Firma hat schon zugegriffen: Eine Rechtsanwaltskanzlei orderte 20 Stück, weil sie das Projekt, so Krause, für eine „tolle Sache“ hält.

Was wird aus den Zwiebeln?

Ein anderes Projekt der Bürgerstiftung hat unterdessen in diesem Herbst womöglich zum letzten Mal stattgefunden: das Setzen Tausender Frühblüher-Zwiebeln in Grünanlagen. Die Resonanz sei extrem gering gewesen, berichtet Krause. Neue konkrete Vorhaben seien derzeit nicht in Sicht, er gehe aber davon aus, dass die Verteilung des Erlöses aus dem Kalenderverkauf an die Vereine die Stiftung in nächster Zeit ohnehin stark beschäftigen wird.

Umso besser, dass auch die Wittenberger Bürgerstiftung nun offenbar Unterstützung bekommt: Ein - zumal noch jüngerer - Mensch möchte dort im Vorstand mitarbeiten. „Wir vergeben gern auch noch zwei weitere Posten“, wirbt Jens Krause darüber hinaus um Interessenten. Auch Helfer brauchen Hilfe.