Annaburg/MZ. - „Sport macht Spaß“, sagt Lea-Celine Pankrath. Ihr derzeitiger Trainingsschwerpunkt liegt bei „Kraft und Kondition“. Bei dem Thema lässt die Begeisterung hör- und sichtbar nach. Die Botschaft ist auch ohne Worte klar: Wer kann schon immer Spaß vertragen?

Das Aus für den Fußball

Doch die Zwölfjährige hat einen großen Traum: „Ich möchte bei Olympia starten“, sagt die Hürdenspezialistin. Und wird sogar konkret. 2036 soll der Wunsch Realität werden. Dafür nimmt sie schon jetzt viele Entbehrungen in Kauf. Und hat sich auch schon aus Zeitgründen vom Fußball, den sie in Jessen gespielt hat, getrennt. Die Leichtathletin hat auf ihrem Marathonlauf zu den großen Spielen schon eine erste hohe Hürde gemeistert: Sie ist Sportschülerin in Magdeburg. Das ist kein Zuckerschlecken. „5.30 Uhr aufstehen“, erzählt sie. Dann geht es zu einem normalen Gymnasium. Die größten Sport-Talente des Landes erhalten beim Unterricht keinen Bonus. Nach der Schule ist Training angesagt.

Und an den Wochenenden ist die Leichtathletin für ihren Heimatverein SV Grün-Weiß Annaburg aktiv. Bei einem Pressetermin präsentiert sie mit ihrer neunjährigen Schwester Sofia das „Hürdenballett“, die disziplintypische Erwärmung. Oder sie startet bei Wettkämpfen. Zuletzt gewinnt sie den „Lauf am Gallun“. Und selbst die Herausforderung bei „Karlis Härtetest“ auf der Crossstrecke in Trebitz meistert die Schülerin erfolgreich. Die Hügellandschaft schreckt nicht ab. „Berg runter laufen macht Spaß“, sagt sie. Lea-Celine Pankrath eilt von Sieg zu Sieg. Ihre Erfolge hat sie längst nicht mehr gezählt. Sie ist Landesmeisterin und Vizelandesmeisterin und auch schon erfolgreich bei den Mitteldeutschen Meisterschaften. Lea-Celine ist ein Multitalent und auch deswegen im Mehrkampf stark oder in der Annaburger Staffel. Hier kommt das Mädchen allerdings „nur“ als Startläuferin in Frage. „Es hapert ein bisschen mit der Stabannahme“, verrät Trainerin Simone Gückel, die in Annaburg 40 Nachwuchs-Athleten – 30 Mädchen und zehn Jungs – betreut.

Beim Wettbewerb in Piesteritz fallen der Konkurrenz die „vielen neuen Gesichter“ auf. „Wer guten Nachwuchs hat, bekommt auch neuen hinzu“, verrät die Übungsleiterin. Vor allem sind die Annaburger auch leistungsstark. Das Staffel-Quartett will bei den Titelkämpfen in Stendal die Sportschulen nicht nur herausfordern, sondern möglichst auch schlagen.

Die Stärke der Annaburger ist auch den Verantwortlichen in der Landeshauptstadt bereits aufgefallen. „Wir werden am 4. April zum Landes-Leistungsstützpunkt ernannt – auch dank Leas Hilfe“, sagt Simone Gückel. Ihr Nachwuchs-Star verfügt über eine gewisse Strahlkraft. Die Schülerin hat schon jetzt drei Sponsoren.

Ein finanzieller Kraftakt

Denn die Aufnahme an der Sportschule ist nicht nur die erste große Hürde für Olympia, sondern auch ein finanzieller Kraftakt. Die Terra-Form Grimma – das Unternehmen stellt Fundamente für Windkraftanlagen her – und der Allgemeinmediziner Torsten Rabe sowie der SV Grün-Weiß unterstützen die Olympia-Kämpferin in spe. Die nächste große Hürde in Richtung Spiele wartet nach der Abi-Prüfung: Die Aufnahme in den Bundeskader. Klappt es aber nicht mit der Profi-Karriere, gibt es bereits einen Plan B. „Ich möchte Ärztin werden“, nennt Lea-Celine ihren Berufswunsch. Die Top-Noten dafür hat sie schon jetzt auf ihrem Zeugnis. Doch noch steht der Sport im Mittelpunkt. Lea-Celine Pankrath startet am Samstag – also in ihrer Freizeit – beim Wittenberger Erdbeerlauf für den SV Grün-Weiß Annaburg. Bald, da ist sich Simone Gückel sicher, wird ihr Schützling die Farben des SC Magdeburg vertreten.