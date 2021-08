Ein Hauch von Wildwest in Bergwitz

Mädchen und Jungen aus Sachsen-Anhalt verbringen eine Freizeit in Bergwitz. Was sie erlebt haben.

Ferienfreizeit in Bergwitz: Josefine, Lotte und Anna basteln sich Stockpferde und malen sie an.

Bergwitz - Wer hat sich als Kind nicht danach gesehnt, einmal ein richtiges, möglichst spannendes Abenteuer zu erleben? Am besten noch gemeinsam mit anderen. Für 30 Mädchen und Jungen im Alter zwischen acht und zwölf Jahren aus Sachsen-Anhalt wurde dieser Traum in der zurückliegenden Woche auf dem Kirchengelände in Bergwitz wahr. Und das auch noch gleich als Cowboys im Wilden Westen. Sie verlebten auf Einladung des EC Verbandes für Kinder- und Jugendarbeit Sachsen-Anhalt e. V. einen Teil der Sommerferien gemeinsam. EC steht übrigens für „Entschieden für Christus“.

Die Abenteuer begannen schon damit, dass nicht in Gebäuden übernachtet wurde, sondern in Zelten. Und gemäß dem Thema wurde ihr Camp „Mountainjoke“ (Bergwitz auf Englisch) genannt. Auf die Teilnehmer warteten ausgiebige Wanderungen, eine sogar über 14 Kilometer zu einem Reiterhof. Nach dem dort unter freiem Himmel geschlafen worden war, ging es am nächsten Tag, natürlich auch wieder auf Schusters Rappen, zurück ins Camp. Hierbei waren die Mädchen und Jungen übrigens auf der Suche nach einem Goldschatz, der während eines Überfalls auf das Lager gestohlen wurde.

Der Spaß darf nicht fehlen

„Das war ganz schön anstrengend“, zeigte sich Benjamin Rönsch, Jugendbildungsreferent beim EC und Organisator des Lagers, überzeugt. Sogar die Verpflegung, es wurde von einem eigenen Küchenteam alles zubereitet, entsprach zum Teil dem Leben im Wilden Westen. Es gab zum Frühstück auch einmal Bohnen mit Speck und eine Scheibe Brot. Und es wurden auch eigene Erinnerungsstücke an die ereignisreiche Woche gebastelt, so dass jeder einen eigenen Cowboyhut mitnehmen konnte. Und angesichts des in unmittelbarer Nachbarschaft befindlichen Sees, kam auch das Baden nicht zu kurz. Bei allen Abenteuern durften schließlich der Spaß nicht fehlen.

Lange Tradition

Silas beim Relaxen (Foto: Klitzsch)

Betreut wurden die Mädchen und Jungen von etwa 20 Helferinnen und Helfern. Viele von ihnen, so wusste Benjamin Rönsch zu berichten, waren selbst einmal Teilnehmer. Nun kümmern sie sich mit der gleichen Begeisterung um ihre teilweise nur unwesentlich jüngeren Schützlinge.

Diese Ferienfreizeiten in Bergwitz haben schon eine lange Tradition. Sowohl der Organisator als auch Karl-Heinz Günzel, der seitens der Kirchengemeinde alle erforderliche Unterstützung gibt, wissen nicht genau, seit wann beiderseitige Kontakte gepflegt werden. Beide vermuten aber, so um die 20 Jahre werden es wohl schon sein. Benjamin Rönsch lobte neben der Unterstützung durch die Kirchengemeinde das weitläufige Gelände und den günstigen Weg zum See. „Alles ist rustikal und einfach.“ Als Dank gestalten die Lagerteilenehmer immer einen Gottesdienst mit, so Karl-Heinz Günzel.

Musiker werden erwartet

Das Abenteuerlager ist nicht das einzige, das es in den Sommerfeiern in Bergwitz gibt. Freunde von Bauten mit Legosteinen waren hier ebenso zu Gast wie es demnächst Musiker sein werden. Sechs oder sieben Veranstaltungen gibt es über das Jahr verteilt (zwischen Ostern und Oktober). Sie finden nicht nur in Bergwitz statt, auch wenn sich dieser Ort über die Jahre zu einem Zentrum bei den Kinderferienfreizeiten des EC entwickelt hat.

„Mauntainjoke City“ heißt das Wild-West-Lager in Bergwitz, in dem die Jungen und Mädchen ihre Zelte aufgeschlagen haben. (Foto: Klitzsch)

Und so werden sicher auch im kommenden Jahr Mädchen und Jungen wieder einen Teil der Sommerferien in Bergwitz verbringen, dann aber unter einem anderen, bestimmt ebenso spannenden Thema. Schließlich bleibt ein Abenteuer nur dann ein richtiges, wenn es sich nicht ständig wiederholt.

Wer sich für den Verband für Kinder- und Jugendarbeit „Entschieden für Christus“ interessiert, findet weitere Infos bei www.ecsa.de im Internet. (mz)