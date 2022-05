Ein Hauch von Stadtfest beim Wittenberger Reformationstag - Was Gästen geboten wurde

Wittenberger und Gäste feiern Reformationstag. Was in der Altstadt geboten wird und wozu Johann Schneider in seiner Predigt einlädt.

Wittenberg/MZ - Bereits weit vor der Eröffnung des Festes zum Reformationstag in Wittenberg herrscht ein buntes Treiben auf den Straßen der Innenstadt. Auch die Festgottesdienste in Schloss- sowie Stadtkirche riefen vielzählige Gläubige zusammen und so gab es beispielsweise in der Stadtkirche St. Marien kaum noch freie Sitzplätze. Prediger Propst Johann Schneider freute sich dann auch über die zahlreichen Besucher und lud seine Zuhörer unter anderem ein, „die Welt in ihrer Schönheit wieder sehen zu lernen“, was die Gäste nach dem Gottesdienst beim Schlendern durch die festlich geschmückte Stadt auch gleich in die Tat umsetzten.