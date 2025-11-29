Das traditionsreiche Prestigeduell zwischen Piesteritz und Gräfenhainichen steht im Mittelpunkt der Fußball-Landesliga. Kemberg erwartet mit Turbine Halle den aktuellen Tabellenzweiten.

Der VfB Gräfenhainichen – hier beim Sieg gegen Naumburg – ist in der Offensive sehr stark und wird am Sonntag in Piesteritz erwartet.

Wittenberg/MZ/hü. - Topspiel in der Fußball-Landesliga: Piesteritz trifft am Sonntag ab 14 Uhr auf Gräfenhainichen. Es ist sogar ein Finale. Ermittelt wird der inoffizielle Derby-Herbstmeister. Beide Teams haben sich in den ersten beiden Prestige-Duellen in Heimspielen gegen Kemberg durchgesetzt. Die Vorfreude ist groß. „Hitzige Stimmung und heißen Glühwein“, verspricht der FC auf seiner Homepage. „Die Tabelle zeigt, dass Gräfenhainichen momentan das formstärkste Team des Kreises ist“, wird FC-Spieler Yannick Gauert zitiert. Trainer Tobias Klier hält den Ball betont flach. „Es steckt schon ein bisschen Brisanz dahinter“, sagt der Coach und erklärt: „Es ist ein normales Fußballspiel. Es geht um drei Punkte.“ Für Klier steht der Herbstmeister des Kreises fest. „Das ist – egal wie die Partie ausgeht – Gräfenhainichen“, sagt der Übungsleiter. Zurück ist der rotgesperrte Matej Nemec und Dennis Wendt, der zuletzt berufsbedingt gefehlt hat. Dafür ist der Ex-Gräfenhainichener Leon Pohl wegen der fünften Gelben Karte gesperrt.