Ein bunter Mix im Landkreis Wittenberg

Wittenberg/MZ

- Es gibt sie noch, die kleinen Farbtupfer im Veranstaltungskalender. Zwar sind es überwiegend Solo-Termine, meist mit Zeitfenster, aber es lässt sich etwas planen. Ein Blick auf dieses Wochenende.

Wittenberg: Mit dem Thema „Farben in der Bibel“ startet die Wittenberger Farbenküche in der Weberstraße am Sonnabend und damit am Feiertag in die grüne Zeit des Jahres. Dabei ist sie eine Station des Internationalen Bildungsforums Spielmarkt-Potsdam, das in diesem Jahr erstmals online und mit Präsenzveranstaltungen in ganz Deutschland veranstaltet wird. Grundaussage ist, dass es vom Regenbogen bis zur Purpurfärberin viel Farbe in der Bibel gibt. In der Farbenküche nun werden in einer Viertelstunde drei farbige biblische Stationen vorgestellt: Regenbogen, Purpur und Jesus als Färberlehrling. Vergleichbar mit dem Thema „Pflanzen der Bibel“ bekommen die Teilnehmenden die Möglichkeit „Farben der Bibel“ in ihre Konzepte einzubeziehen. Diese Mitmach-Akton findet als „Tag der offenen Farbenküche“ statt. „Laut Wetterbericht ist es möglich auf der Terrasse sein zu können“, schreiben Michael und Markus Schicketanz in der Ankündigung zu diesem Angebot. Jeder könne sich zwischen 10 und 14?Uhr sein persönliches Zeitfenster reservieren, erklären sie zum Prozedere, wobei es maximal zwei Personen aus einem Haushalt sein dürfen.

Zum Anmelden diesen Link in den Browser: xoyondo.com/dp/T1dzdgdvR91Szbv

Nur eventuell frei bleibende Zeitfenster werden am Samstag direkt vergeben.

Pretzsch: Um das Grün der Bäume geht es im Mai in Pretzsch. In der Evangelischen Stadtkirche, die im April das Projekt „Verlässlich geöffnete Kirche“ gestartet hat, ist vom 1. bis zum 31. Mai die Wanderausstellung „Vom Wert der Bäume“ zu sehen. Der BUND Brandenburg stellt die fünf informativen Schautafeln zur Verfügung, die in eindrucksvollen Bildern und lesenswerten Texten die Bedeutung speziell der Alleebäume für das Landschaftsbild aufzeigt. Aber auch die Bedrohung dieser oft Jahrhunderte alte Kulturen durch Klimaveränderung und menschliche Eingriffe wird vor Augen geführt. Die Beispiele aus dem Land Brandenburg lassen sich durchaus auch auf die Situation entlang hiesiger Stadt- und Landstraßen übertragen.

Eine Besichtigung der Stadtkirche Sankt Nikolaus und der Ausstellung ist mittwochs bis sonntags möglich, Für Schulklassen lässt sich ein eigens konzipiertes Programm anwenden. Generell gilt das Hygienekonzept der Kirchengemeinde mit Mund-Nasen-Schutz, Abstand und Hinterlegung der Daten.

Eine Voranmeldung unter Telefon 0160/3656414 ist sinnvoll.

Mühlstedt: Ins Grüne heißt es auch bei Mühlstedt. Die Waldpension Buchholzmühle am Rand des Flämings und Dessau-Roßlaus lädt auch am Sonntag, 2.?Mai, wieder zu Kaffee, Tee und Kakao To-Go in einer echten Sammeltasse zum Mitnehmen ein. Dazu kann man frisch gebackene Waffeln und Kuchen nach Angebot genießen, den Park besuchen und beim Trödel fündig werden. Außerdem lädt Kräuterfrau Sabine Priezel von 11 bis 16.30 Uhr zu halbstündigen, individuellen Kräuterwanderungen ein und führt in die Welt heimischer Wildkräuter ein. Teilnehmen können immer nur Personen eines Hausstandes.

Infos/Anmeldung: 03491-664359 oder info@kraeuter-querbeet.de

Podcast: Wem mehr nach Museum der Sinn ist, der kann solches auch daheim oder im Grünen erleben. Der Podcast #museumslauschen des Museumsverbandes besucht in 15 Folgen Museen in Sachsen-Anhalt, entdeckt außergewöhnliche Geschichten und versteckte Orte und spricht mit Menschen, die sich um die vielfältigen Sammlungen und Ausstellungen im Bundesland liebevoll kümmern. Gestartet wurde die Podcast-Reise vorigen Sonntag im Rokokoschloss Mosigkau, das zum Dessau-Wörlitzer Gartenreich gehört. An diesem Sonntag folgt die Stiftung Luthergedenkstätten mit einem Interview zu Pest und Corona.

Zum Podcast #museumslauschen gelangt man unter anderem über die Internetseite des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt: www.mv-sachsen-anhalt.de/