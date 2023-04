Preisentwicklung in der Landwirtschaft

Die rund 17.000 Hennen in Pretzsch leben aufgeteilt in zwei Ställen, draußen haben sie viel Platz.

Pretzsch/MZ - Der Verkauf, berichtet Thomas Gutzmer, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Pretzsch, erleichtert, zieht wieder an. Und auch die Preise, die sein Unternehmen erhält, haben sich inzwischen erholt. Es geht um Hühnereier, nicht zuletzt beim anstehenden Osterfest ein sehr gewichtiges Thema. Pretzsch ist ein traditionsreicher Standort, was die Eierproduktion betrifft. Nicht unbedingt groß, aber in der Region bekannt.