Ehrennadel der Stadt als Wertschätzung für besonderes Engagement

COSWIG/MZ - Auf den Ortschaftsratssitzungen – die in den verschiedenen Coswiger Ortsteilen in dieser Woche stattfinden – und den darauffolgenden Ausschusssitzungen, welche in der kommenden Woche beginnen, wird auch ein Antrag von Bürgermeister Axel Clauß (parteilos) diskutiert. Das Stadtoberhaupt strebt an, eine besondere Ehrung ins Leben zu rufen. Es geht um die Stiftung der Verdienstauszeichnung „Ehrennadel der Stadt Coswig (Anhalt)“, sagt Clauß.