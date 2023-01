Ehepaar aus Wittenberg soll Baby getötet haben - Prozess bringt neue Erkenntnisse ans Licht

Ein aus Syrien stammendes Ehepaar steht vor Gericht, weil es sein 15 Monate altes Kind getötet haben soll. Bekannte glauben nicht an deren Schuld. Was die Ermittler auf die Spur gebracht hatte.

Wittenberg/Dessau/MZ - Ein syrisches Ehepaar, das in Wittenberg lebt, muss sich seit Dienstag wegen Totschlags an ihrer 15 Monate alten Tochter vor dem Landgericht Dessau-Roßlau verantworten. Dem 27 Jahre alten Mann und seiner 22-jährigen Frau wird vorgeworfen, das Mädchen im Januar 2022 derart schwer am Kopf verletzt zu haben, dass es trotz Notoperation wenige Stunden später im Krankenhaus starb.