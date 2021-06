EC-Karte in Bergwitz geklaut, in Pratau Geld abgehoben

Bergwitz/Pratau - Ein EC-Kartenbetrug zwischen Bergwitz und Pratau beschäftigt die Polizei. Die Straftat, die im Januar begangen wurde, soll jetzt mit Fahndungsfotos aufgeklärt werden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ist ein derzeit unbekannter Mann verdächtig, am Vormittag des 22. Januars 2021, einem Freitag, einer 86-jährigen Geschädigten aus Kemberg in einem Supermarkt in Bergwitz die Geldbörse mitsamt diverser Inhalte entwendet zu haben.

Kurz darauf kam es mit einer durch den Diebstahl erlangten EC-Karte zu einer Bargeldauszahlung in einer Bankfiliale in Pratau gekommen.

Wer kennt diesen Mann? (Foto: Polizei)

Es liegen Bilder einer Überwachungskamera vor, welche den mutmaßlichen Täter am Tatort zeigt. Durch deren Veröffentlichung erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Identifizierung der unbekannten Person führen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Wittenberg unter 03491/469-290 entgegen. Ferner ist die Polizei unter der E-Mail lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de zu erreichen. (mz/red)