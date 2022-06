E-Bike-Fahrerin bei Apollensdorf leicht verletzt

Apollensdorf/MZ - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag ist eine 51-jährige Elektroradfahrerin auf der auf der B187 leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag war eine 61-jährige Skoda-Fahrerin auf der Roßlauer Straße von Apollensdorf in Richtung Wittenberg unterwegs. Als sie auf die B187 abbog, kollidierte sie mit der Radfahrerin. Diese stürzte und wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.