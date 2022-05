Droht uns Hochwasser im Landkreis Wittenberg?

Wittenberg - „Müssen wir uns hier nicht auch Sorgen machen?“, fragt ein älterer Herr am Telefon. Der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, ist besorgt. Schon 2002 habe ihm das Hochwasser hier vieles genommen. Jetzt sieht er die Bilder im Fernsehen, von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Von Dörfern, die nur noch aus braunem Schlamm und zerstörten Häusern bestehen. „Und dann lese ich bei Ihnen in der Zeitung, dass die Fähren wegen des hohen Pegels nicht mehr fahren“, sagt der Mann.