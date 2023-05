Erster Praxistest für das neue Escape-Spiel in der historischen Bauschlosserei und Schmiedewerkstatt August Reinhard in Gräfenhainichen.

Drittklässler testen die Rätsel in der alten Schmiede

Escape-Spiel in Gräfenhainichen

Gemeinsam sind die Rätsel in der alten Schmiede Gräfenhainichens angegangen worden. Hilfe ist für die Sütterlinschrift benötigt worden.

Gräfenhainichen/MZ - Dieser Besuch kam den Frauen und Männern des Vereins „Historische Bauschlosserei und Schmiedewerkstatt August Reinhard“ gelegen. Denn was mit viel Engagement und Ideenreichtum vorbereitet wurde, konnte so einem ordentlichen Praxistest unterzogen werden. Die Schüler der dritten Klasse der Förderschule Lindenallee in Gräfenhainichen waren gemeinsam mit ihrer Klassenleiterin die ersten, die das neue Escape-Rätsel lösen durften.