Zwei Kühe müssen nach drittem Feuer in Kleinkorgau eingeschläfert werden

Welcher Schaden für den Bad Schmiedeberger Agrarbetrieb „Milch und Fleisch e.G.“ nach dem dritten Brand in Kleinkorgau inzwischen schon entstanden ist - und was Feuerwehr und Polizei zu einer möglichen Brandstiftung sagen.

Kleinkorgau/MZ - Der Notruf erreicht die Feuerwehr in Bad Schmiedeberg am Dienstag gegen 9 Uhr. Wieder brennt es in Kleinkorgau. Wieder rücken die Kameraden und Kameradinnen aus, um auf dem Gelände des dort ansässigen Agrarbetriebes „Milch und Fleisch e.G.“ gegen Feuer zu kämpfen. Diesmal steht ein Kuhstall mit direkt angrenzendem Strohlager in Flammen.