Warum Wittenberger Rotarier für Dresdner Band spenden

Wittenberg/MZ - Die Wittenberger Rotarier haben für eine Dresdner Musikgruppe 1.050 Euro gespendet. Wie der Rotary Club mitteilte, hätten die Mitglieder bereits seit dem ausgefallenen Weihnachtsmarkt im letzten Jahr Geld gesammelt, um Vereine und Institutionen zu unterstützen, die sich für sozial Schwache oder Kranke einsetzen oder durch die Krise selbst in finanzielle Notlage geraten sind.

Insgesamt spendeten die Mitglieder einen Betrag in Höhe von 5.050 Euro, die bereits in der Vergangenheit ausgegeben wurden oder in naher Zukunft an die ausgewählten Spendenempfänger übergeben werden.

Ende September gab es nun Geld für das Salon-Trio Dresden, bestehend aus Joachim Schäfer (Trompete), Oksana Weingardt (Klavier), und Yuka Inoue (Kontrabass). Die Gruppe sollte eigentlich schon auf Luthers Hochzeit 2020 spielen. Dieses Fest fiel aber ebenso wie im Jahr darauf wegen der Pandemie aus. Es sei ein Anliegen der Rotarier, selbstständige Künstler zu unterstützen, hieß es. Diese hätten seit nun zwei Jahren unter der Krise zu leiden.