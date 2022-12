Dreiste Einbrüche beschäftigen die Wittenberger

Wittenberg/MZ - Dreiste Einbrüche und Diebstähle dürften die Gemüter der Wittenberger im Dezember 1922 bewegt haben. In der Nacht zum 13. Dezember waren Diebe durch ein Fenster an der Nordseite in die Christuskirche eingestiegen. Gestohlen wurden, so das Wittenberger Tageblatt sowie die Wittenberger Allgemeine Zeitung am 14. Dezember, Abendmahlgeräte und zwei Altardecken. Zudem hatten die Diebe zwei Flaschen Wein und von den Fallrohren der Dachrinne noch mehrere Meter Kupferblech mitgehen lassen.