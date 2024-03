Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Um ihre Arbeiter sicher und pünktlich zum Schichtbeginn ankommen zu lassen, ließen sich die Mitteldeutschen Stickstoffwerke in Piesteritz im März 1924 etwas sehr Modernes einfallen. Ein „großer Büsing-Autoomnibus“, so das Wittenberger Tageblatt am 28. März, pendelte seit kurzem zwischen Piesteritz und Wittenberg, beförderte Angestellte und Einwohner.