Die drei Bewerber für das Bürgermeisteramt in Bad Schmiedeberg stellen sich im Festsaal des Kurhauses vor. Was sie über sich und ihre Pläne zu sagen haben.

Kommunalwahl in Bad Schmiedeberg

Voller Saal bei der Vorstellung der Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Bad Schmiedeberg

Bad Schmiedeberg/MZ - Das Interesse ist enorm. Am Donnerstagabend ist im Festsaal des Kurhauses kein Platz mehr zu finden, und der Saal ist groß. Manche lehnen an den Wänden, um verfolgen zu können, was die zwei Männer und die eine Frau zu sagen haben.