Mühlanger/MZ - Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Donnerstag auf der B 187 ereignet.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren ein 61-jähriger, ein 63-jähriger und ein 62-jähriger Autofahrer in dieser Reihenfolge auf der Bundesstraße unterwegs. Sie wollten aus Wittenberg kommend in Richtung Iserbegka. In Höhe der Hausnummer 10 in Mühlanger musste der Erste des Trios auf Grund stockenden Verkehrs abbremsen. Das bemerkte der Folgende zu spät und fuhr auf. Der dahinter fahrende 62-Jährige bemerkte das ebenfalls zu spät und stoppte ebenfalls nicht rechtzeitig. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.