Dramatische Ereignisse auf Fähre Elster

Ein gerissenes Seil lässt die Elbefähre in Elster abtreiben. Wie der Rettungseinsatz ablief.

Mit Schlauchbooten der Feuerwehr Elster wurden die Fahrgäste in Sicherheit gebracht.

Elster - „Ich hoffe“, betont Fährmann Sandro Pankrath, „dass ich so etwas nie wieder erleben muss.“ Rückblick: Am Sonnabend um 13.36 Uhr reißt beim Übersetzen von Elster nach Wartenburg das Hauptseil der Elbefähre. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich acht Fahrgäste plus Fahrzeuge auf der Fähre.